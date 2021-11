Un mercoledì da record all'ippodromo di Vinovo, 76 i cavalli in pista

Ancora una volta la pista di Vinovo è la più gettonata di tutto il Nord Ovest. Saranno 76 i cavalli in pista per la riunione infrasettimanale del trotto in programma mercoledì 17 novembre dalle 14.30. E al centro del programma il Premio Palio dei Proprietari, Selezione Regionale per le finali nazionali. Dici cavalli anziani su tre mastri dal 2060 ai 2100 metri per una corsa bellissima e di valore.

Nella prima fila si segnala Aber Dell’Olmo, allievo di Andrea Guzzinati che lui stesso interpreterà in pista. Se dovesse riuscire a scattare bene accanto a Cosimo Cangelosi e Uncle Nico, potrebbe diventare il punto di riferimento per tutti. Interessanti anche Usual Kronos con Marco Stefani, Amarcord insieme a Francesco Di Stefano, Aldoc Dr e Zorro Code.

Interessante anche il Premio Giove in apertura, dedicato ai 2 anni: Dhuhafirst con Santino Mollo deve dimostrare di essere maturata, Danubio Tav e Dj Dei Veltri saranno lì per sfidarla. E altra corsa interessante sarà il Premio Marte con Cupido Cup e Conte Prad favoriti per il successo. Ma la corsa più affollata del pomeriggio sarà dedicata ai gentlemen, il Premio Mercurio con 14 al via.

Ingresso gratuito con l’obbligo del Green pass.