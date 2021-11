Mizuno Store: un anno e mezzo di bilancio oltre le aspettative

Un anno e mezzo di bilancio in positivo per il Mizuno store di via Soleri, primo flag ship di tutta Italia.

“E’ andato oltre le nostre aspettative, abbiamo superato la nostra soglia di fatturato iniziale" conferma il responsabile commerciale, Michele Morrica.

Tra i prossimi obiettivi del marchio che ha sua sede a Beinasco, l’apertura di nuovi store a Roma e Milano. “Stiamo pensando di puntare anche su Parigi in vista delle prossime Olimpiadi".

Con le Atp che si giocano su suolo torinese, lo sport e il tennis tornano protagonisti e rappresentano un’occasione importante anche per Mizuno. “Grande possibilità per Torino e per l’Italia, avere poi la possibilità di organizzare accanto al nostro negozio con i nostri testimonial è importantissimo”.

Sabato ha riscosso molto successo l’incontro tra Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori con il pubblico di fianco allo store di Mizuno, temporaneamente trasformato in un campo da tennis per alcuni palleggi tra i due atleti e i loro giovani fan.