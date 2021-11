La Città metropolitana parla di Europa

Il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Roberto Montà ha incontrato questa mattina nella sede del Centro Europe direct di Torino in corso Inghilterra il nuovo direttore della rappresentanza della Commissione europea in Italia Antonio Parenti

Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dirige la sezione Affari economici, commercio e sviluppo della delegazione dell’Ue presso le Nazioni Unite, è un funzionario con 25 anni di carriera alle spalle, in gran parte presso la Commissione europea e il servizio per l’azione esterna: oggi a Torino ha visitato gli uffici del centro di informazione europea Europe Direct della Città metropolitana.

"Ho confermato a Parenti che Città metropolitana è impegnata sui temi dell'Europa - commenta il vicesindaco Montà - e che diamo molta importanza alla comunicazione, all'informazione e al coinvolgimento dei cittadini e del territorio sulle tematiche europee".



Europe Direct Torino è attivo come centro di informazione europea della Città metropolitana di Torino dal 1998 ed è parte della rete dei Centri ufficiali d'informazione dell'Unione Europea che conta 45 centri in Italia e 450 in tutta Europa: facilita l’accesso all’informazione sull'Unione europea, avvicina l’Europa ai cittadini e alle amministrazioni locali, promuove la percezione della dimensione europea come valore aggiunto per lo sviluppo del territorio metropolitano.