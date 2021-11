Forex: dai corsi per imparare alle valute su cui investire oggi

Il mercato del forex è un mercato valutario che sta attualmente vivendo un periodo di forte espansione. Chi decide di investire nel mercato del forex lo fa con il desiderio di riuscire a generare dei profitti attraverso degli investimenti che vengono fatti con la compravendita di valute. Operare in questo mercato non è semplice e per farlo è necessario prepararsi ed informarsi adeguatamente. Fondamentale è monitorare i cambiamenti del mercato e delle valute, oltre che scegliere dei broker e delle piattaforme di investimento adeguate.

Mercato Forex: come ci si deve muovere?

Un quesito importante cui è necessario dare risposta è come ci si deve muovere nel mercato forex. Trattandosi di un panorama abbastanza complesso ogni investitore dovrebbe preventivamente imparare ad entrare in questo mondo, accostandosi ad esso con cautela e con un adeguato livello di preparazione. Per prepararsi adeguatamente è possibile anche seguire degli specifici corsi online. Infatti, imparare il forex con un corso è possibile grazie agli strumenti che il web mette a disposizione dei propri utenti, per aiutarli ad avvicinarsi con consapevolezza ai mercati criptovalutari. Spetterà al singolo investitore stabilire da quale percorso di formazione partire, l’importante è che si dedichi del tempo alla formazione personale.

Quando si è nuovi del settore si può optare per dei corsi forex per principianti con i quali si imparano prima di tutto le basi teoriche per poi passare alla pratica. Esistono però anche dei corsi forex per investitori intermedi, durante i quali ci si focalizza su nozioni più specifiche come l’analisi tecnica. Seguendo un corso forex si possono imparare diverse nozioni che spaziano dai vantaggi del forex online, alle quotazioni, alle leve finanziarie, all’analisi tecnica ed alle correlazioni tra valute, fino ad arrivare ad esempi pratici e concreti.

Molti corsi insegnano inoltre quali sono i broker forexa cui affidarsi. Si tratta di piattaforme di trading online che offrono ai propri clienti la possibilità di investire su un elevato numero di coppie di valute. Tra queste troviamo piattaforme come eToro, Plus500, AvaTrade oppure Forex.com, tutte società finanziarie che hanno ricevuto plurime recensioni positive da parte dei clienti e che sono conosciute a livello internazionale per i servizi che offrono.

Importante è capire preventivamente l’affidabilità di una piattaforma valutando se questa sia o meno in possesso delle dovute licenze tramite una ricerca da effettuare nei database degli enti di controllo di riferimento. In Italia le società finanziarie legali devono avere la licenza della Consob, ente regolatore per questa tipologia di aziende.

Altra domanda che gli investitori si pongono è quali siano le migliori valute su cui investire. Il presupposto da cui partire è che non c’è una risposta standardizzata in quanto trattandosi di un mercato in costante evoluzione le previsioni forex sono molto incerte.

Per scegliere su quali valute investire bisogna tenere in considerazione il periodo storico in cui ci si trova e delle caratteristiche del mercato attuale. Una dettagliata analisi del mercato è inevitabilmente il punto di partenza per degli investimenti di successo.

Mercato Forex nel 2021

Per capire quali sono le migliori valute su cui investire nel 2021 è stata fatta un’accurata analisi tecnica attraverso la valutazione di diversi grafici. Da questa è emerso che l’Euro è molto forte. L’Euro ha attualmente maggiore forza rispetto al Dollaro e questo dato è attualmente in costante consolidamento.

Leggermente più forte rispetto all’Euro è invece il Franco Svizzero. In questo periodo gli esperti del settore tendono però a sottolineare quanto la Moneta Unica sia particolarmente stabile e a consigliare agli investitori di puntare su di essa.

Per quanto riguarda la Sterlina è possibile affermare che dopo un anno di forte ribasso dovuto alla pandemia stia attualmente vivendo un periodo di crescita e di espansione, recuperando un certo valore grazie all’intesa che vi è stata tra UE ed Inghilterra sulla questione Brexit.