Bruno Mecca Cici nominato presidente del Laboratorio della Camera di Commercio

Il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, è stato nominato presidente del Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino. Il Laboratorio chimico è l’Azienda speciale della Camera di commercio di Torino, senza fini di lucro, che offre servizi di analisi e consulenza a disposizione delle categorie economiche e dei consumatori. Ma il Laboratorio chimico svolge anche un importante ruolo di diffusione dell’educazione alimentare e di formazione al consumo consapevole.

«Il Laboratorio chimico – osserva il neo presidente Bruno Mecca Cici – è un patrimonio di saperi e professionalità al servizio di Torino e del territorio. È proprio attraverso istituzioni come la nostra che possiamo dimostrare quanto la sicurezza alimentare sia tutelata a Torino e nella sua provincia. E se oggi guardiamo con speranza alla designazione della Cucina Italiana a patrimonio immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco è anche perché possiamo affermare che il nostro sistema alimentare è tra i più sicuri al mondo: dal campo al piatto».

«La nomina del nostro presidente – afferma il direttore di Coldiretti Torino, Carlo Loffreda – ai vertici del Laboratorio è un importante riconoscimento per l’importanza dell’agricoltura nello scenario economico del Torinese ma anche del legame cibo-salute. Come agricoltori vogliamo ribadire come la sicurezza alimentare sia un vero e proprio carattere distintivo del cibo italiano. Un dato di fatto che ci permette di batterci contro i falsi cibi Made in Italy e la concorrenza sleale da parte di quei Paesi che non seguono gli stessi standard normativi imposti ai nostri produttori».