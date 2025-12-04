Luce e gas diventano semplici: nasce Lene, la Digital Company per i clienti domestici

Si chiama Lene, ed è la Digital Company del Gruppo Enel nata nel 2025 per offrire ai clienti domestici un’esperienza completamente online, progettata da zero e con un obiettivo chiaro: rendere il rapporto con l’energia finalmente semplice e sicuro.

Tutti i servizi di Lene sono gestibili in autonomia attraverso canali digitali. L’interfaccia è pensata per essere accessibile, immediata, senza frizioni. Non è prevista burocrazia, non ci sono passaggi intermedi: la sottoscrizione delle offerte luce casa o di un contratto gas avviene in soli tre minuti, direttamente online.

La struttura dei servizi rispecchia l’approccio full digital del brand. Ogni cliente ha accesso a un’area personale dedicata, da cui può controllare i propri consumi, gestire i pagamenti, ricevere assistenza e aggiornare i propri dati in tempo reale. Nessun’attesa, nessun modulo da scaricare, tutto a portata di click.

Le offerte sono pensate specificamente per i clienti domestici, con tariffe competitive e condizioni facilmente comprensibili. La trasparenza è un principio guida: ogni proposta è presentata in modo chiaro, senza dettagli nascosti o linguaggio tecnico inutile.

Sul fronte dell’assistenza, Lene ha scelto un modello digitale evoluto. Il customer care è disponibile attraverso chat e altri canali online, con un sistema completato da intelligenza artificiale che semplifica le richieste e guida l’utente nella risoluzione dei dubbi. Il risultato è un supporto rapido, coerente con l’approccio intuitivo e immediato che il brand promuove.

A orientare le scelte strategiche e operative di Lene è un insieme di valori che riflettono la sua visione dell’energia:

Affidabilità : supportata dall’esperienza consolidata del Gruppo Enel.

: supportata dall’esperienza consolidata del Gruppo Enel. Semplicità : tutto è progettato per essere facile, senza pensieri, mai complicato.

: tutto è progettato per essere facile, senza pensieri, mai complicato. Velocità : l’attivazione delle offerte è rapida e le risposte immediate.

: l’attivazione delle offerte è rapida e le risposte immediate. Innovazione : l’esperienza è interamente digitale, evoluta, aggiornata e orientata al futuro.

: l’esperienza è interamente digitale, evoluta, aggiornata e orientata al futuro. Trasparenza: offerte e condizioni comprensibili, senza sorprese.

Lene si rivolge a chi vuole gestire luce e gas in modo indipendente, senza rinunciare alla qualità del servizio. La digitalizzazione non è un'aggiunta, ma il punto di partenza: tutto è stato pensato per adattarsi alle abitudini quotidiane di chi utilizza strumenti digitali per semplificare la vita.

Con Lene, l’energia diventa un servizio semplice, veloce e accessibile. Una proposta concreta per i clienti domestici italiani, costruita per rispondere alle esigenze reali di oggi.

















