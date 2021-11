Volley, B1-F: risveglio tardivo del Parella che cede a Volpiano

Il Volley Parella Torino si sveglia tardi, regala due set e alla fine cede 3-0 al Savis Cargo Broker Vol-ley mettendo in fila la terza sconfitta consecutiva.

Troppi gli errori da parte delle biancorossoblu che solo nel terzo set riescono a tener testa alle avversarie ma senza riuscire alla fine a spuntarla.

Confermati i due sestetti previsti alla vigilia con coach Barisciani che schiera Gullì in palleggio e Cicogna opposto, Mirabelli e Crespi in banda, Farina e Deambrogio centrali con Sopranzetti libero.

Risponde Volpiano con Bazzarone in regia e Andreotti opposto, Valentina Re e Tessari ali, Neffati e Bruno al centro con Ghirotto libero.

Le padrone di casa partono subito forte e, con Andreotti a servizio, scavano immediatamente il solco (da 4-3 a 11-3) con Valentina Re protagonista. e allungano fino al 14-5. Il Parella non riesce mai a riavvicinarsi e Volpiano chiude 25-14.

Nel secondo parziale invece è il Parella a partire meglio (4-7) ma, dopo il time-out chiamato da coach Andreotti, Volpiano la ribalta: 9-8. Due punti di Cicogna riportano avanti le parelline (9-10) ma dal successivo turno di battuta, Volpiano passa ancora per poi prendere il largo (16-13). Il finale è un monologo delle padrone di casa che, in due giri, la chiudono ancora 25-14, con Valentina Re sempre sugli scudi.

Nel terzo set Barisciani inserisce Bertoli per Deambrogio e l'avvio viaggia sull'equilibrio, rotto dal turno di battuta di Gullì che porta il Parella sul 9-13. Pareggio volpianese a 16 e ospiti che tornano avanti 16-18, ma ancora una volta il finale premia le padrone di casa che, dal 20-22 volano 24-22 e chiudono poi 25-23 con un primo tempo di Bruno.





SAVIS CARGO BROKER VOL-LEY-VOLLEY PARELLA TORINO 3-0 (25-14, 25-14, 25-23)

SAVIS CARGO BROKER VOL-LEY: Bazzarone 1, Andreotti 7, Re V. 21, Tessari 9, Neffati 13, Bruno 9, Ghirotto (L), Re M. N.e: Ballesio, Ivaldi, Martini, Bergese, Oliveri (L). All: Stefano Andreotti.

VOLLEY PARELLA TORINO: Gullì 4, Cicogna 14, Mirabelli 4, Crespi 9, Farina 7, Deambrogio 3, Sopranzetti (L), Bertoli 2, Nicchio, Scapacino. N.e: Fano, Maiolo, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

Note: Ace 3-4, Battute sbagliate 4-9, Ricezione 44% (20%)-57% (36%), Attacco 42%-32%, Muri 8-4, Errori 9-23.