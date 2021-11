"Che notte quella notte... Fred": fino al 5 dicembre Buscaglione rivive e viaggia sui taxi torinesi

In principio fu Gigi Meroni, la 'Farfalla granata', poi Gian Maria Volontè, Cesare Pavese e altri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Oggi, 23 novembre, in occasione del centenario della nascita di Fred Buscaglione, i taxisti torinesi fanno rivivere il grande artista torinese, nel centenario della nascita, con la nuova iniziativa legata ad Art in Taxi.

Con “Che notte quella notte ...Fred”, dalla mattina di oggi, martedì 23 novembre, dalle 9 alle 13 nel posteggio Sacchi di fronte alla stazione di Porta Nuova verranno allestiti i taxi che porteranno in giro per la città fino al 5 dicembre il ricordo del grande jazzista, il cantante di pezzi famosi come “Eri piccola così” e ”Guarda che luna”, oltre che interprete di film e spettacoli televisivi.

Suonava un pianoforte rosa (oggi custodito da Massimo Ranieri) e morì in un incidente stradale a bordo della sulla sua Ford Thunderbird rosa a soli 38 anni. Le auto saranno allestite in esterno con uno stencil recante il volto dell’artista e la scritta “Che notte quella notte...Fred”. All’interno dei Taxi si troverà un’immagine del fotografo Vincenzo Bruno che interpreta testi e luoghi torinesi di Buscaglione.

Tecniche usate: Applicazione stencil terra colorata. Fotografia su carta.

L’evento completo sarà visibile sulla pagina instagram di Art in Taxi o sul sito www.artintaxi.wordpress.com