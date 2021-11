Rischio voragine, la Polizia locale di Nichelino chiude via Milano

L'allerta è scattata nella serata di oggi, martedì 23 novembre, attorno alle ore 20. A Nichelino un rischio voragine in via Milano ha portato al blocco del transito per pedoni e vetture.

La Polizia Locale ha chiuso la strada per uno svuotamento del sottosuolo. Dai primi accertamenti pare trattarsi di un problema causato da una grossa perdita d'acqua. Dopo aver notato l'ampia depressione nei pressi delle strisce pedonali, alcuni residenti hanno fatto scattare l'allarme, chiamando la Polizia locale ad intervenire.

Dopo il sopralluogo, temendo il rischio voragine, gli agenti hanno deciso di chiudere l'accesso a via Milano.