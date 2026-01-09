"Sanità piemontese. A che punto siamo?". Se ne parla questa sera a Nichelino

Proseguono a Nichelino gli appuntamenti della Scuola di formazione Politica lanciata dal Pd. Nella serata di oggi, venerdì 9 gennaio, dalle ore 20.45 presso la Sala Mattei del Palazzo Comunale si parlerà di salute, tema molto sentito e sempre attuale.

Sanità tra pubblico e (l'avanzata del) privato

"Sanità piemontese: riorganizzazione e servizi. A che punto siamo?" è il titolo dell'incontro, che punta ad approfondire lo scenario attuale, che vede un progressivo arretramento della sanità pubblica a favore dell'espansione di soggetti privati. Parlare di “integrazione pubblico privato” diventa un fatto necessario ai giorni nostri o è ancora possibile invertire la rotta? Come è possibile nel 2026 garantire a tutte le persone il diritto alla tutela della salute, indipendentemente dal reddito e dalle condizioni sociali?

Se ne parla alla presenza del dottor Giustetto

Di tutto questo e di molto altro ancora ne parlerà il dottor Guido Giustetto, medico di famiglia e presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino, oltre che coordinatore del Gruppo di Cure Primarie di Pino Torinese. A moderare l’incontro sarà Nadia Spinaroli. Visto l'argomento, è attesa una partecipazione numerosa.