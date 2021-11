Da "La traversée" a "Trafficante di virus", le proposte della terza giornata del 39° TFF

Continuano gli appuntamenti con la 39esima edizione del Torino Film Festival. Dai film in concorso ai documentari, passando dai vecchi film “riportati in vita”. Tanti i progetti di cui si compone la kermesse del cinema a cui il pubblico potrà assistete dalla mattina alla sera.

Ecco i nostri consigli sulle proiezioni di oggi

La traversée - Florence Miailhe

Sono meritatissimi gli applausi per la proiezione del film di animazione “La traversée” di Florence Miailhe. Una favola dai contorni bui e tragici che descrivono la fuga di due fratelli Kyona e Adriel da un imprecisato paese dell’Europa orientale in seguito ai saccheggi della pulizia etnica. Dopo essere stati separati dai propri genitori e affrontano soli la strada dell’esilio lungo viaggio quasi epico che segna per loro il passaggio all’adolescenza. Un film d’animazione sapientemente realizzato dalla mano dell’illustratrice Florence Miailhe che commuove il pubblico di tutte le età. Film in concorso a questa edizione del TFF.

Oggi potete vederlo alle ore 17 al Cinema Massimo, sala 1

Trafficante di virus

Abbiamo imparato a conoscerla durante l'emergenza Covid per le sue innumerevoli partecipazioni televisive come esperta virologa. Ilaria Capua ha però alle spalle una vita eccezionale e ricca di eventi, che l'hanno formata e messa in discussione, celebrata e poi screditare. L'ha raccontata lei stessa in un libro autobiografico da cui è stato tratto questo film. A inpersonarla è un'eccellente Anna Foglietta, capace di portare sul grande schermo i tratti di una donna coraggiosa e capace di scelte sofferte e anti-convenzionali. Il film, diretto da Costanza Quatriglio, è nella sezione fuori concorso: sicuramente arriverà in sala anche "fuori festival" nei prossimi mesi.

Oggi lo potete vedere alle 14.30 al Lux 2 e 3

Scene tratte da “Una Squadra” - Domenico Procacci

La proiezione racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel '76 e che negli anni successivi ha raggiunto la finale altre tre volte. Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e, capitano non giocatore, Nicola Pietrangeli: un gruppo composto da personalità fortissime con caratteri contrastanti e che è stato in quegli anni la squadra più forte del mondo. In occasione della anteprima al Torino Film Festival ci sarà la clamorosa reunion della squadra. Al termine della proiezione ufficiale prevista alle ore 17:00 all'UCI Cinemas Torino Lingotto, Neri Marcorè condurrà un incontro con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli. Film fuori concorso.

Oggi potete vederlo alle ore 17 al Cinema UCI

