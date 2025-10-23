In Circoscrizione 3 arriva la prima edizione della “Festa della partecipazione”

Per la prima volta la Circoscrizione 3 organizza la “Festa della partecipazione 2025”, un evento volto a celebrare il concetto di partecipazione e a promuovere il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 e sabato 25 ottobre, dalle 9.30 alle 13, presso lo spazio di via Cumiana 15 (con possibilità di spostamento nella Sala Consiglio della Circoscrizione in corso Peschiera 193 in caso di maltempo).

La manifestazione offre un’occasione di confronto e condivisione: scuole, ragazzi e il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze interverranno venerdì con presentazioni di progetti, dibattiti e interventi di esperti, mentre sabato sarà dedicato agli incontri con la cittadinanza e le associazioni del territorio.

Inaugurazione mostra

Momento culminante della seconda giornata sarà l’inaugurazione della mostra “Spazi urbani in divenire: idee e sogni della cittadinanza attiva”, con esposizione di elaborati, tavole e progetti grafici realizzati dai cittadini per la riqualificazione e valorizzazione dello spazio pubblico nella Circoscrizione 3.

L’iniziativa vuole anche essere un riconoscimento dell’impegno dei cittadini e delle associazioni nella cura del quartiere e nel rafforzamento del senso di comunità. Secondo gli organizzatori, partecipare significa contribuire attivamente al futuro della propria città, valorizzando il “fare rete” e il dialogo tra istituzioni e cittadini.

“Questa festa - dichiara la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise - è stata pensata per celebrare e approfondire il concetto di partecipazione all'interno del nostro territorio. Crediamo fermamente che la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'intera comunità. Sarà per noi anche un momento per ringraziare, per riconoscere e valorizzare l'impegno e la dedizione profusi”.

La partecipazione è aperta a tutti e la prenotazione è possibile tramite il form online https://forms.gle/JGPkLBfz787oNeBC6.