Moncalieri ancora sinonimo di buona tavola: Pro Loco Days conclude il mese di Gusto Festival

Dopo il fine settimana dedicato alla trippa, quello alla birra e allo street food e lo scorso con Fritto misto e Bollito a farla da padroni, l’ultimo weekend di Gusto Festival a Moncalieri è un viaggio alla scoperta dei sapori e delle eccellenze enogastronomiche di Torino e del Piemonte, in collaborazione varie Pro Loco della nostra Regione.

Pro Loco Days di scena al PalaExpo

In particolare, 20 Pro Loco si metteranno ai fornelli per far riscoprire le ricette e le tradizioni gastronomiche più antiche dando vita all’interno del PalaExpo ad un autentico villaggio del gusto per festeggiare la chiusura di un intenso mese in cui Gusto Festival ha esplorato al meglio i più tipici piaceri della tavola.

Pro Loco Days si annuncia come una due giorni di prelibatezze da gustare e sorseggiare, dedicata alle tradizioni culinarie del Piemonte, dall’antipasto al dolce, e accompagnata da momenti di intrattenimento e musica per tutte le età.

Saranno presenti le Pro Loco di Moncalieri, Cambiano, Caluso, Foglizzo, Candiolo, Mezzenile, Nichelino, Galliate, Invorio, Sillavengo e Carpignano Sesia, Piobesi, Pragelato, Revigliasco, Vinovo, Villastellone, Usseaux e Santena.

Una due giorni all'insegna delle prelibatezze

Scorrere l’elenco delle specialità dei vari menù proposti è come compiere un gran tour dentro a un autentico scrigno di delizie per il palato: riso alla novarese “paniscia” (Galliate), polenta e tapulone (Invorio), salumi e formaggi novaresi come salame e fidighin dla duja, pancetta arrotolata e al pepe, tome nostrane e gorgonzola (Sillavengo e Carpignano Sesia), zabaione al passito, paste di meliga, nocciolini, vini (Caluso), bunet e mele in cassetta (Cambiano), hamburgher a km 0, bagnetto verde e toma, gnocco fritto con Nutella (Candiolo), crostini con salampatata e bastoncini di zucchine fritte (Foglizzo), risotto alla toma delle valli di Lanzo (Mezzenile) battuta al coltello (Moncalieri).

E ancora: sancrau con salamelle, lingua al bagnetto rosso e verde, cichetin d’nichlin e di farina per polenta di Stupinigi (Nichelino), caritun, dolce tipico con uva fragola, e salame tipico “Il Piobesino” (Piobesi), distillato di larice e genepy, patate, tome e miele (Pragelato), tortelli di zucca e gofri salati versione “gourmet”, cioccolata calda (Revigliasco), frittata agli asparagi, focaccia dolce, asparagi sott’olio in vasetto (Santena), gofri dolci con Nutella, marmellata e miele (Usseaux), rane fritte e verdure pastellate (Villastellone) e costine a girotondo (Vinovo), il tutto ovviamente accompagnato dai migliori vini del Piemonte.

Per ulteriori info: www.visitmoncalieri.it