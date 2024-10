Torino Art Galleries: tour per la Notte delle Arti Contemporanee e una Coffee Breakfast

L’Associazione TAG - Torino Art Galleries in occasione della settimana dell’arte torinese e in concomitanza di Artissima propone la 28esima edizione della “TAG – TORINO ART NIGHT”, durante la Notte delle Arti Contemporanee, che si terrà sabato 2 novembre 2024 dalle ore 18 alle 23, un tour tra le mostre proposte dalle gallerie torinesi associate a TAG, realizzato grazie al sostegno della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, unico ente sostenitore sin dalla prima edizione.

Nella stessa settimana, TAG propone per la terza volta la sua iniziativa mattutina tesa ad avvicinare sempre di più il pubblico all’arte contemporanea, le “TAG - Art Coffee Breakfast”. I visitatori e gli appassionati potranno recarsi nelle gallerie sabato 2 e domenica 3 novembre dalle ore 10 alle ore 12 ed essere accolti dalle “colazioni con l’arte”, evento realizzato grazie alla collaborazione di Lavazza a modo mio, partner d’eccellenza che per il secondo anno sostiene l’iniziativa.

“Le Gallerie associate a TAG - Torino Art Galleries - sostiene la presidente Elisabetta Chiono – propongono per la settimana di Artissima una programmazione di estremo interesse, tra nomi conosciuti internazionalmente e nuove proposte. Come lo scorso anno le colazioni del sabato e domenica in galleria saranno l’occasione per un tour mattutino nelle gallerie, così come la Notte delle Arti Contemporanee, organizzate grazie ai partner che condividono e supportano il nostro percorso, come la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e per il secondo anno Lavazza. Un dialogo proficuo è iniziato in questo 2024 anche con Ascom e Turismo Torino in vista dei 25anni dell’Associazione nel prossimo 2025 e progetti più a breve termine. Siamo lieti di comunicare in ultimo l’entrata della Galleria Mazzoleni Torino - Londra come nuova associata TAG”.

