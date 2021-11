Carsico si racconta: "Frasi, appunti e parole diventano l'intuizione dei miei testi"

Carsico , al secolo Francesco Cavecchi , si avvicina alla musica da piccolo ma è l’ascolto di The ghost of Tom Joad a fungere da epifania e portarlo a suonare la chitarra. Per anni si è dedicato alla ricerca di un suono crudo ed immediato che lo rappresentasse. I suoi testi nascono da appunti e pensieri raccolti a seguito della visione di film o dalla lettura. Da poco ha pubblicato Terra/Cielo , il suo disco d’esordio, nel quale prendono vita una serie di riflessioni disilluse e talvolta, rabbiose, sui rapporti.

Come si avvicinato alla musica Carsico e perché si chiama così?

Mi sono avvicinato alla musica da piccolo, come molti, grazie alla molta musica che si ascoltava in casa. Mi sono appassionato presto alla radio che ascoltavo nelle pause pomeridiane dallo studio, o la sera, prima di dormire. L'epifania è stata l'ascolto di The ghost of Tom Joad, album del 1995, grazie al quale ho cominciato a suonare la chitarra con maggiore attenzione. L'idea del nome d'arte “Carsico”, invece, non è mia, ma di una musicista con la quale ho suonato per alcuni anni. In effetti, così come il fenomeno naturale, ho impiegato molto tempo a considerare buoni i miei testi e, dunque, a scegliere di farli diventare canzoni.