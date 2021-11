Palazzo Civico taglia su personale e welfare per il caro bollette: più entrate dallo Stato e dal bonus facciate

I cantieri del bonus facciate, così come maggiori trasferimenti dallo Stato a causa di un calo di entrate per la pandemia, aiutano Palazzo Civico a far quadrare i conti. Oggi il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

Tagli per il caro-bollette

Una manovra tecnica, come ha spiegato l’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli, per far fronte alle nuove esigenze di gestione legate in modo particolare al caro bollette. A causa all'aumento dei costi di luce e gas - insieme alla necessità di garantire la continuità del funzionamento dei servizi scolastici, economali e di pulizia - sono previsti 11 milioni di euro in meno sul personale per gli anni 2022-2023, così come un taglio di 5 milioni sul welfare. Soldi che, ha assicurato l’assessora, saranno inserite nel previsionale 2022 – 2024.

Più entrate da Stato e canoni dei ponteggi

Sul fronte delle entrate sono previsti trasferimenti dallo Stato a copertura di minori incassi legati all’emergenza Covid, in particolare per l'Imu. Notizie positive per le casse di Palazzo Civico anche grazie all'aumento dei canoni per l’installazione di ponteggi relativi a cantieri, visto il consistente ricorso al Bonus Facciate.

Russi (M5S): "Bollette pagate con personale e welfare"

Il capogruppo del M5S Andrea Russi ha attaccato l'amministrazione sottolineando come "le bollette saranno pagate con i fondi di personale e welfare, perché non potranno essere usati fondi PNRR". Nardelli ha replicato dicendo che sarà aumentata la spesa destinata al sociale, confermando che non ci saranno tagli per l’emergenza freddo dei prossimi mesi.