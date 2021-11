Bardonecchia, la stagione sciistica al via il 4 dicembre

L'attesa è terminata, finalmente si torna in pista. Grazie all'abbassamento delle temperature registrato in questi giorni e che perdurerà per tutta la settimana, Bardonecchia è riuscita, grazie anche all’innevamento programmato, ad avviare la preparazione di piste e impianti.

I mezzi battipista e gli operatori stanno lavorando incessantemente per garantire la miglior fruibilità e messa in sicurezza dell’area sciabile. Dal 4 dicembre saranno attivi gli impianti di risalita del comprensorio Jafferau e dell’area principianti di Campo Smith. Nel frattempo continua la preparazione e l’innevamento su tutto il resto del comprensorio, che si conta di poter aprire al più presto. Per l’apertura saranno messe in atto tutte le cautele e le attenzioni richieste da questo particolare momento nel rispetto della normativa vigente.

Per agevolare l’acquisto degli skipass sarà messo a disposizione della clientela il nuovo sito per la vendita on line che potrete trovare su www.bardonecchiaski.com e che permetterà di pre-acquistare il proprio biglietto senza passare dalle casse evitando code ed assembramenti. Gli sciatori inoltre potranno raggiungere le piste in modo veloce, pratico e sicuro, grazie all’installazione nell’area di Campo Smith di nuove casse automatiche. Per l’occasione sarà previsto uno skipass giornaliero al prezzo di 30 euro oltre a tutte le altre forme di abbonamento.