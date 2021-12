L'Anagrafe di piazza Montale resta aperta: "Riduciamo gli sportelli per mancanza di personale"

L' Anagrafe decentrata di piazza Montale non chiuderà . A dirlo l'assessore con delega ai Servizi civici Francesco Tresso che, rassicurando i residenti delle Vallette, spiega “ nonostante i problemi legati alla mancanza di personale costringano a ridurre il numero degli sportelli attivi, resterà aperta continuando a fornire ai cittadini i servizi anagrafici e di stato civile ".

"Presidio del territorio"

"Non sarà chiusa – aggiunge Tresso - anche perché, oltre a rappresentare un importante punto di accesso ai servizi comunali, svolge per la Città una utile funzione di presidio del territorio e per i cittadini è un importante punto di riferimento nel rapporto con l’amministrazione pubblica”.