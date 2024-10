A Torino chiudono cinque uffici postali: domani presidio per dire no

Torino si mobilita contro la chiusura di cinque uffici postali, annunciata pochi giorni fa da Poste Italiane all'amministrazione Lo Russo. L'azienda vuole puntare sempre di più sulla digitalizzazione, sul potenziamento dell'App per i pagamenti e sugli altri servizi online.

Gli uffici che chiudono

A fare le spese di questo piano di riorganizzazione sono i cinque presidi, che abbasseranno definitivamente le serrande il 16 dicembre 2024: via Nizza 88 (Torino 55), via Francesco Guicciardini 28 (Torino 13); via Verres 1/A (Torino 78); corso Casale 196 (Torino 53) e via alla Parrocchia 3/A (Torino 54). Ad essere maggiormente colpite dalla scure le zone di Torino est e nord, con tre chiusure di uffici postali tra Madonna del Pilone, Cavoretto e Barriera di Milano. Tocca poi al centro e San Salvario.

Il presidio

Per opporsi alla chiusura SLC CGIL Piemonte ha deciso di organizzare per domani un presidio: l'appuntamento è dalle 9, davanti all’ufficio postale “Torino Porta Nuova” in via Sacchi 2. Per il sindacato la serrata è destinata a colpire in particolare "anziani e persone in difficoltà, che trovano nell’ufficio postale un punto di riferimento indispensabile".

La richiesta è di avviare un confronto con Poste Italiane, per trovare "soluzioni che possano mantenere i servizi postali nei quartieri interessati e risolvere la carenza di personale che affligge l’azienda. Nonostante l’importanza della digitalizzazione, questa non deve avvenire a scapito della qualità del servizio e della presenza fisica sul territorio".

La raccolta firme

Ma non è l'unica azione. Il centro di incontro di corso Casale 212 ha dato il via ad una raccolta firme per dire no alla chiusura dell'ufficio di corso Casale 196: le sottoscrizioni si raccolgono presso il centro di incontro di corso Casale 212, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.