Incredibile, ma vero: il parcheggio selvaggio ha bloccato un tram in piazza Vittorio Veneto

Un'auto parcheggiata male, un tram che non riesce a passare e rimane bloccato sui binari. E' successo ieri sera in piazza Vittorio Veneto, quando un conducente di Gtt ha dovuto richiedere l'intervento della polizia municipale per poter ripristinare il normale flusso del traffico e riprendere il proprio servizio.



In particolare, è stato un tram della linea 15 a rimanere bloccato, lungo via Vanchiglia, mentre un 70 - che ha provato ad aggirare l'ostacolo passando dall'altro arco dei portici, ha avuto altrettanti problemi.