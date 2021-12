Come si usa l'olio di CBD e quanto tempo impiega a fare effetto

Oggi sono numerosi i benefici conosciuti a proposito del cannabidiolo (CBD) sul corpo umano. Tuttavia, è ancora presente un’incognita: per molti non è del tutto chiaro per quanto tempo duri l’efficacia del CBD e come si manifestano gli effetti dopo l’uso diretto. Ci sono diversi fattori che giocano un ruolo determinante quando si parla di termini medici come “effetto” e “durata”.

In generale, il cannabidiolo si dimostra utile per risolvere una vasta serie di disturbi e problemi, sia fisici che mentali. La durata e l’inizio dell’effetto CBD dipendono da diverse variabili, che variano ad esempio in base alla forma in cui viene assunto.

Quella più nota, olio di cannabidiolo, gode del vantaggio di poter essere assorbito subito attraverso le mucose e quindi di entrare rapidamente nel flusso sanguigno. Generalmente viene assunto in modo sublinguale, cioè gocciolato sotto la lingua e tenuto nella bocca per circa un minuto prima di essere ingoiato.

Proprio nella bocca sono presenti numerosi vasi sanguigni che sono in grado di assorbire il cannabidiolo e portarlo nel flusso sanguigno. Arrivato allo stomaco, l’olio viene ulteriormente elaborato. La durata dell’assorbimento si aggira sui 40-75 minuti, con un inizio degli effetti dopo 15-60 minuti. L’effetto dell’olio CBD ha una durata totale di circa 4-6 ore.

Se invece l’olio viene ingoiato subito o ingerito insieme a un pasto, occorre più tempo prima che il principio attivo entri in circolo. Le capsule con CBD liquido sono una formulazione molto pratica e affidabile, se assunte con costanza. Dopo aver ingoiato le capsule, l’effetto si può manifestare nel giro di 30-90 minuti, con una durata che va dalle 6 alle 8 ore. Combinando e legando le capsule con i grassi, si ottiene un’elevata biodisponibilità,poiché l’assorbimento avvienetramite la mucosa dello stomaco.

Anche l'inalazione, come per esempio la vaporizzazione o il fumo, offre effetti rapidi. Tuttavia, presenta uno svantaggio: i polmoni vengono esposti al calore, al catrame e ad altri agenti. Applicando invece sulla pelle creme, balsami, lozioni o cosmetici (tutti a base di CBD, ovviamente), sono necessari appena 15 minuti per ottenere un sollievo locale. In questo caso il prodotto viene assorbito attraverso la pelle (e non nel flusso sanguigno). La durata dell’effetto va dalle 2 alle 4 ore. L’effetto, in questo caso, è antietà, rilassante ed agisce su pelli irritate e grasse.

