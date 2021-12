GiovedìScienza: "Ma i bitcoin sono soldi veri?", primo incontro in formato FAQ

La tecnologia sta cambiando il mondo, inclusa l’economia, e l’avvento della moneta digitale sta segnando senza dubbio una svolta rivoluzionaria.

Il 9 dicembre a GiovedìScienza Marco Mezzalama, Professore Emerito del Politecnico di Torino, parlerà di bitcoin e dei modelli economici alla base della nuova moneta digitale.

Questo appuntamento sarà il primo della rassegna in FORMATO FAQ e sarà trasmesso in streaming su www.giovediscienza.it. Una novità assoluta per GiovedìScienza: il nuovo format FAQ vedrà infatti protagonista il pubblico che avrà l'opportunità di costruire l'incontro inviando le domande ai relatori prima della conferenza.

Sul sito di GiovedìScienza (https://www.giovediscienza.<wbr></wbr>it/it/appuntamenti/529-ma-i-<wbr></wbr>bitcoin-sono-soldi-veri) sono infatti a disposizione un video introduttivo e materiali di approfondimento sull'argomento dell’incontro che potranno essere utili al pubblico per formulare le proprie domande.