Daniele Vaira porta “La luce per l’inverno” a Torino: poesia e comunità all’Off Topic

La poesia viaggia. Si accende, attraversa stanze e città, bicchieri e respiri, per arrivare dove trova ascolto. Sabato 1° novembre, dalle 18.15 alle 19.45, la porterà a Torino Daniele Vaira, poeta e giornalista de La Voce di Alba e Targato CN, autore del libro La luce per l’inverno (Arcipelago Itaca), che aprirà l’incontro La luce e i versi all’Off Topic, in via Giorgio Pallavicino 35.

L’appuntamento si aprirà con un dialogo condiviso: un momento di parola viva in cui ascolto e scambio si intrecciano, più che una tradizionale presentazione. La poesia si racconta così: non da un palco a una platea, ma dentro un cerchio di voci.

A seguire, doppio reading: sul palco il collettivo La Lenza, nato nel 2024 come laboratorio poi trasformato in officina permanente di scrittura e confronto (Lorenzo Bertoni, Dafne Graziano, Luca Orlandi, Sabrina Tolve e lo stesso Daniele Vaira), e il collettivo Sincronie ~ poesia itinerante (nella foto sotto), con Anna Rita Germinario, Eleonora Baggio Compagnucci, Giulia Castelli e Sabrina Tolve, voci che risuonano tra Italia e Irlanda.

A chiudere, la lotteria poetica, un rito leggero e luminoso: saranno estratti libri di poesia e ogni partecipante donerà una poesia a un’altra persona, generando uno scambio autentico, un gesto di reciprocità che rende la parola un dono e una promessa condivisa. Nessuna competizione: solo un modo gentile e giocoso per trasformare la poesia in incontro.