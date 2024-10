Ponte d'Ognissanti da tutto esaurito a Torino, Confesercenti: "Tour pieni e +10% nei ristoranti"

In Piemonte occupate il 75% delle camere: "Meta turistica di prim'ordine"

Con il 75% di occupazione media delle camere il Piemonte è fra le mete preferite dai turisti per il ponte d’Ognissanti.

È quanto emerge dalle stime elaborate dal Centro Studi Turistici per Assoturismo-Confesercenti sulla base di un’indagine realizzata sulle principali piattaforme di prenotazione online.

“Si tratta – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte – di un risultato estrememente positivo. Questo tipo di ponti favorisce proprio il turismo verso le città e, dunque, è prevedibile che Torino avrà numeri sopra la media. È ovvio che delle numerose presenze beneficeranno anche bar, ristoranti e negozi”.

"Si va verso il tutto esaurito"

“A Torino – conferma Dimitri Ciaschini, presidente di Assohotel-Confesercenti– si va verso il tutto esaurito negli alberghi cittadini, anche grazie ai tanti appuntamenti con l’arte, a cominciare da Artissima. Più in generale, il Piemonte si conferma una meta turistica di prim’ordine, in grado di mettere in campo una possibilità di scelta molto ampia: dalla montagna, alla collina, ai laghi, ai borghi caratteristici, senza dimenticare l’offerta enogastronomica”.

Sono positive, infatti, le aspettative dei ristoraratori: “Stiamo registrando un buon livello di prenotazioni – dice Fulvio Griffa, presidente di Fiepet-Confesercenti, l’associazione dei pubblici esercizi – che credo potranno superare quello dello scorso anno di un confortante 10%”.

"Tour pieni"

Soddisfatte anche le guide turistiche: “Il bel tempo aiuta – dice Micol Caramello, presidente di Federagit-Confesercenti – e sarà un week end davvero pieno di turisti interessati a visitare Torino e le sue mete-simbolo, mentre una parte si dividerà fra il capoluogo e la fiera del tartufo nelle Langhe. In entrambi i casi, i nostri tour sono pienissimi“.