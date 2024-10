Torino 2025 e ambiente: al parco Colonnetti nato il bosco piantato dai bambini per le Universiadi

Un piccolo bosco al Parco Colonnetti grazie ai Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025: sono stati messi a dimora, grazie all'aiuto dei bambini dell'Istituto Comprensivo Cairoli, 260 giovani alberi , che cresceranno nei prossimi anni nella zona di fronte al CUS di via Panetti

Si tratta del progetto BoscoTo25 , organizzato dal comitato che organizza i prossimi Giochi Universitari di Torino e che ha visto piantare un bosco diffuso anche negli altri comuni sede di gare olimpiche: Torre Pellice, Pinerolo, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. Questo pomeriggio l'ultima tappa nel quartiere Mirafiori Sud di Torino , dove hanno trovato sede diverse specie come biancospini, olmi, salici, cornioli e ciliegi.

La biodiversità è stata proprio l'argomento principale trattato nei workshop rivolti alle scuole, tenuti nei mesi scorsi dal Comitato in collaborazione con il Comando Forestale dei Carabinieri, la Regione Piemonte e i Comuni coinvolti.

"Attraverso l'entusiasmo e l'impegno di questi giovani studenti e grazie al Comitato Organizzatore dei Giochi Torino 2025 oggi facciamo un passo importante per rendere ancora più verde uno dei parchi torinesi più belli e ricchi di alberi - hanno commentato gli assessori all'istruzione Carlotta Salerno e quello al Verde Francesco Tresso -. Bosco To25 non è solo un progetto che regala nuovi alberi alla città, è un modo per sensibilizzare le scuole sull'importanza della biodiversità e della cura del territorio".