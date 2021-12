Le "Canzoni al Telefono" di Didié Caria live all'Off Topic

Sabato 11 dicembre, alle ore 21 all’Off Topic – Cubo Teatro di Torino, il cantautore e artista torinese Didie Caria presenta la serata “Canzoni al Telefono Live”, uno show a sorpresa dove la calda voce soul del musicista, l’inseparabile ukulele e una serie di aneddoti divertenti faranno da quinte ad uno spettacolo che mostrerà al pubblico l’emozione, le vibrazioni e il sound del progetto artistico “Canzoni al Telefono” ad un anno dalla sua nascita.

A fine novembre 2020 durante un lockdown, infatti, Didie dà vita a quello che sarebbe poi diventato un progetto in crescita ed evoluzione: “Canzoni al Telefono”.

Oggi è una piattaforma web pensata per permettere a chiunque di dedicare una canzone ad una persona cara.

Come fosse una serenata, ma cantata al telefono.

Ad oggi Didie ha cantato circa quattrocento brani al telefono, quindi ha ricevuto altrettante richieste di “Canzoni al Telefono” dedicate ad una persona cara. Quattrocento gesti di affetto a persone magari distanti, magari innamorate, magari in difficoltà. Molte di queste chiamate hanno raggiunto tutta l’Italia, una settantina hanno valicato i confini nazionali e oltre centocinquanta persone si sono apertamente commosse nel ricevere la dedica di una “Canzone al Telefono”.

A distanza di un anno dalla prima chiamata, il progetto si sta evolvendo per creare una piattaforma dove non solo Didie, ma anche altri cantanti, possano condividere il progetto e consegnare le canzoni in modo che sempre più musica ed emozioni possano essere regalate e godute.

"Sarebbe bello – spiega Didie – con “Canzoni al Telefono” provare a mettere le basi per creare un nuovo canale di distribuzione per la musica dal vivo ancora poco esplorato ma con altissimo potenziale capace di sostenere gli artisti sia economicamente che nella comunicazione del loro valore in un periodo in cui i supporti ad oggi utilizzati stanno totalmente svanendo, in primis il CD."

Come funziona?

Il procedimento è molto semplice:

1. Collegarsi al sito https://canzonialtelefono.it/

2. Compilare il form con i dati richiesti

3. Scrivere una dedica

4. Scegliere una canzone

5. Scegliere un metodo di recapito della dedica

6. Inviare il modulo

7. Solo dopo che la canzone verrà cantata, il donatore del regalo riceverà una mail per fare un’offerta libera a sostegno il progetto