Jason Derulo a Torino: la pop star farà il suo showcase al One

Jason Derulo live al One di Torino sabato 7 marzo.

Con le sue ballate trascinanti e i suoi brani dance-pop accattivanti, Jason Derulo è un autore di successi costanti, che colleziona un disco di platino dopo l'altro sin dal suo debutto negli anni 2000. È diventato famoso quando era ancora adolescente e si è costruito una reputazione come prolifico autore di brani R&B e rap, componendo brani per artisti che vanno da Lil Wayne e Pitbull a Pleasure P. Derulo ha ottenuto un successo a sorpresa nel 2009 quando la sua rivisitazione in chiave Auto-Tune di “Whatcha Say”, tratta dall'album Jason Derulo del 2010, è balzata in cima alla Billboard Hot 100. Con album come Future History del 2011 e Tattoos del 2013, è diventato presto un pilastro della Top Ten della classifica, ottenendo successi con: “In My Head”, “Ridin' Solo”, “Talk Dirty” (con 2 Chainz) e “Wiggle” (con Snoop Dogg). Nel 2015 ha raggiunto il quarto posto negli Stati Uniti con Everything Is 4, che include il brano di grande successo “Want to Want Me”. È passato quasi un decennio prima del suo prossimo album, Nu King del 2024, che contiene alcuni dei più grandi successi della sua carriera, come “Swalla” del 2017 con Nicki Minaj e Ty Dolla $ign e “Savage Love” del 2020 con Jawsh 685.

Per info: https://www.one-torino.it/#/events