Da Sassuolo a Torino, il tiktoker "Joker" arrestato per stupro

Prima ha conosciuto una donna sul social Tik Tok (madre di 3 figli), poi è riuscito a farsi ospitare a casa sua, in zona Filadelfia, dove - in assenza del marito - l'avrebbe molestata sessualmente in tre occasioni. Lui, un influencer nordafricano di 31 anni conosciuto con il nome di Joker, è stato arrestato lo scorso 25 febbraio a Torino con l'accusa di violenza sessuale.

Il ragazzo, residente a Sassuolo, aveva chiesto ospitalità alla donna con la scusa di voler pubblicare dei nuovi contenuti per la piattaforma. La donna, marocchina, le avrebbe lasciato un appartamento a disposizione. Ed è proprio sotto la Mole che si sarebbero consumate le violenze.

Il 31enne l'avrebbe molestata e picchiata, minacciando di gettarle acido sul volto se lei si fosse rivolte alle forze dell'ordine. Poi l'intervento della polizia, chiamata dalla stessa donna, e l'arresto. Il tiktoker, con precedenti alle spalle, non risulta essere cittadino italiano ed è anche destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale.