Monteu da Po celebra la Giornata della Donna con il romanzo “Un’altra vita”

Il Comune di Monteu da Po è lieto di invitare alla presentazione del libro “Un’altra vita” di Lidia Laudani, in programma lunedì 9 marzo alle ore 15 presso la Biblioteca Civica “Luigi Martini”, in Via San Giovanni 5.

L’evento è promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna, come momento di riflessione e sensibilizzazione su tematiche che riguardano la dignità, la libertà e il rispetto della persona.

All’incontro sarà presente l’autrice, che dialogherà con il pubblico e condividerà il proprio percorso umano e letterario, offrendo un’occasione di confronto diretto sui temi affrontati nel romanzo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento attorno a un’opera intensa e profondamente attuale. Con Un’altra vita, Laudani si è imposta all’attenzione del pubblico e della critica per la sua capacità di trasformare esperienze di dolore e fragilità in autentici messaggi di speranza. Le sue pagine non si limitano alla denuncia, ma raccontano la possibilità concreta di ricominciare, di rimettersi in cammino, di riconquistare sé stessi dopo l’ombra.

Con uno stile diretto e profondo, la scrittrice affronta temi complessi e delicati come la violenza psicologica, lo stalking e le relazioni tossiche, restituendo voce a chi troppo spesso resta in silenzio. Il romanzo diventa così uno strumento di consapevolezza e rinascita, capace di parlare al cuore dei lettori e di aprire spazi di confronto autentico.

Da anni Lidia Laudani porta la sua testimonianza anche nelle scuole, incontrando studenti e insegnanti in percorsi di sensibilizzazione che intrecciano letteratura, educazione emotiva e crescita personale. Il suo impegno civile è parte integrante del suo percorso artistico: per lei scrivere significa creare un ponte tra dolore e rinascita, trasformare la ferita in parola e la parola in riscatto.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento culturale e umano di grande valore, promosso dal Comune di Monteu da Po in collaborazione con la Biblioteca Civica, che conferma così la propria attenzione ai temi sociali e alla promozione della lettura come strumento di consapevolezza e cambiamento.