Rave party a Nichelino: oltre 2.500 persone denunciate dai carabinieri

Sono 2.574 le persone denunciate dai carabinieri per avere preso parte al rave party abusivo organizzato a Nichelino dal 30 ottobre al 2 novembre. A conclusione delle indagini, i militari hanno notificato i provvedimenti, con i responsabili che sono accusati di “invasione di terreni ed edifici”. Dei 2.574 denunciati, 1.472 sono stranieri, provenienti da vari paesi, mentre sono poco più di mille gli italiani sanzionati per avere violato le regole anti-Covid. Solo per alcuni è scattato il foglio di via obbligatorio dai Comuni di Nichelino, Torino e Beinasco.