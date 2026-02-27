Sicurezza e alimenti nel mirino, due attività nei guai a Castellamonte

Il 21 febbraio scorso, nelle prime ore del pomeriggio, a Castellamonte, i carabinieri della Compagnia di Ivrea e della stazione di Castellamonte, coadiuvati da personale specializzato del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino, nonché dai Vigili del Fuoco e dagli ispettori dell’Asl di Ivrea (TO) e della S.I.A.E., hanno effettuato un controllo amministrativo di due esercizi pubblici di quel comune, riscontrando numerose irregolarità.

In particolare, in entrambi i casi, sono state rilevate gravi irregolarità quali l’assenza di Dvr (documento di valutazione dei rischi) e della nomina del Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), la presenza di sistemi di video sorveglianza non autorizzati, presenza di bombole del gas in aree accessibili ai clienti nonché diverse violazioni in merito alla scarsa igiene dei locali, alla mancanza di tracciabilità degli alimenti ed alla presenza di alimenti scaduti e mal conservati piuttosto che l’assenza di formazione del personale in materia antincendio e mancanza di tracciabilità degli emolumenti spettanti ai dipendenti.

Conseguentemente, il personale operante ha comminato ai due titolari sanzioni superiori ai 15.700 euro con sospensione dell’attività in un caso e di circa 13.000 nell’altro, interessando la Prefettura di Torino per le violazioni amministrative e la Procura della Repubblica di Ivrea (TO) per quanto attinente alla sfera penale.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.