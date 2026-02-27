Rischia di soffocarsi con la merenda: 11enne salvato dall'insegnante con la manovra di Heimlich

Poteva trasformarsi in tragedia la mattinata in una scuola media di Piscina, dove un alunno di 11 anni ha rischiato il soffocamento durante la ricreazione. Intorno alle 10, il giovane ha accusato una grave ostruzione delle vie respiratorie mentre mangiava una merenda. A salvargli la vita è stata la prontezza di riflessi di un’insegnante che, accortasi immediatamente della gravità della situazione, ha praticato le manovre di disostruzione previste dal protocollo d’emergenza.

La dinamica del soccorso

L'intervento della docente, che ha eseguito correttamente la manovra di Heimlich, ha permesso al ragazzino di espellere il corpo estraneo e riprendere a respirare autonomamente ancora prima dell’arrivo dei soccorritori. Il personale del 118 di Azienda Zero, giunto sul posto in pochi minuti, ha trovato il giovane vigile, cosciente e con parametri vitali nella norma. Nonostante il pericolo scampato, il paziente è stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso per i necessari accertamenti precauzionali.