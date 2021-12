Fabiana Macaluso e Writer Chiuto: un’installazione artistica dedicata alle donne

Un Natale rivolto alla sensibilità contro la violenza sulle donne, questa l’idea di partenza con la quale Fabiana Macaluso e writer Chiuto creano un albero semplice ma particole che racconta storie di donne che hanno subito violenza in tutto l’anno 2021.

L’albero bianco composto da filo di ferro e palline luminose bianche posto su un piedistallo bianco, colore che rappresenta la purezza e la femminilità, ha sui propri rami 63 nastrini rossi con i nomi delle donne scomparse per violenza durante tutto il 2021: sul basamento c’è un telefono dipinto e, vicino, si legge il numero dedicato alle donne, colorato in rosso. Un dipinto completa il basamento e raffigura una donna stilizzata con una chiave di violino.

I due artisti dichiarano:

“L’ispirazione è nata ascoltando radio Deejay programma Pinocchio condotto da La Pina che ha letto i nomi di tutte le donne dell’anno 2021 scomparse per violenza e il nostro pensiero si è rivolto ad un’opera natalizia dedicata a queste donne nella speranza che sia utile per non dimenticare ma soprattutto un opera fatta dalle mani di una donna e di un uomo che insieme vogliono lanciare un messaggio d’amore… un uomo deve avere rispetto della donna amarla e rispettarla: noi donne siamo come dei petali di rosa con tanto bisogno di dolcezza e di amore !

Se ci sarà possibile donare quest’opera ad un centro contro la violenza sulle donne lo faremo con grande piacere e di vero cuore !

Con questo auguriamo buon Natele a tutti!!”

Fabiana Macaluso ringrazia anche l’artista Osvaldo Neirotti per l’invito alla Go Art Factory che ha selezionato 7 artisti Torinesi per il “Natale è Reale”. La Macaluso collabora con Neirotti da diversi anni e insieme lavorano sodo per l’arte no profit a Torino.

La grande collaborazione e l’impegno affrontato li porta spesso a ritrovarsi e ad affiancarsi anche in fiere come la “Xmas Comics and Games” di Torino, la fiera del fumetto svoltasi tra l’11 e il 12 dicembre al Lingotto Fiere. La Macaluso afferma “come sempre è un piacere ritrovare cari collaboratori al nostro fianco come Osvaldo e Daniel Dan !”

Fabiana Macaluso e le collaborazioni nella città di Milano.

La Macaluso conclude “Ringrazio anche Eugenio Costa della casa editrice Montabone di Milano per aver abbracciato il mio progetto Virtual Art Workshop Social Group di arte no profit e per aver collaborato insieme alla bellissima mostra a Milano presso il centro culturale Galleria Bagutta ospitando gli artisti del mio progetto ma anche tanti scrittori e poeti per sponsorizzare il proprio operato culturale”.

La casa editrice Montabone di Milano stamperà un catalogo inerente questo evento e sarà disponibile presso le migliori librerie, arriverà anche un video ufficiale fatto dal video Maker (e loro carissimo amico) Silvio Furian che verrà pubblicato sul sito ufficiale della casa editrice e su tutti i canali social di Fabiana Macaluso e di Città e Tempo.

Ancora la Macaluso “Siamo un insieme di persone volenterose dedite a valorizzare l’arte e la cultura con l’obiettivo di sostenere artisti e scrittori, un connubio perfetto per tanti altri progetti tra Milano e Torino”.