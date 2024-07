Tenta di rubare un cellulare, fermato prendi a calci e pugni la polizia: arrestato 19enne al Valentino

Lo scorso mercoledì 10 luglio è stato tratto in arresto un 19enne di origine tunisina per la tentata rapina di uno smartphone in corso Vittorio Emanuele II, angolo corso Massimo d’Azeglio.

Gli agenti della stazione di San Secondo, hanno ascoltato la testimonianza della vittima. Quest'ultima riconosce uno degli autori dall'altro lato della strada. Si tenta di raggiungerlo, ma l'uomo si dà alla fuga cercando di disperdere le sue tracce nel parco del Valentino, saltando una ringhiera e senza badare alle auto che stavano in quel momento attraversando il corso.

Raggiunto dai poliziotti e fermato il giovane comincia a dimenarsi sferrando calci a pugni in direzione degli agenti.

Secondo quanto riporta l'ufficio comunicazione della Questura, dai successivi racconti si è appreso che in precedenza la vittima e un suo amico erano stati avvicinati nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova da due persone che con un sotterfugio si erano impossessate del cellulare della parte lesa. La vittima aveva seguito i presunti autori del gesto fino al Parco del Valentino dove era stata accerchiata e fatta cadere per terra, falciata da uno dei membri del gruppo, intervenuto a supporto dei presunti rapinatori. La vittima si era rialzata e aveva richiamato l’attenzione di passanti, riuscendo a recuperare il cellulare. L’arrivo della volante della Polizia di Stato ha permesso di fermare il diciannovenne, deferito anche in stato di libertà all’A.G. per lesioni personali nei confronti della parte lesa.