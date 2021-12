Pian Munè si prepara per un grande Natale

Il periodo natalizio di Pian Munè è iniziato sabato con il suggestivo presepe vivente in quota che ha visto la partecipazione di circa 3000 persone che hanno raggiunto il presepe a piedi.

Tutte le sere è possibile cenare nel Rifugio Pian Munè a 1535m oppure nella Baita in quota a 1890m

Si comincia con il Natale con la proposta di un menù speciale da gustare alla Viglia oppure il giorno di Natale in entrambi i rifugi.

A VALLE appuntamento dalle 11 alle 15 con Barbaluc che ci racconterà il Natale di una volta e ha un piccolo dono prezioso per ogni bambino

IN QUOTA Jingle Bell Rock – concerto alle ore 12 alla Baita del Gruppo irriverente Emily La Chatte

Il Capodanno è quasi Sold Out ma se volete informazioni potete provare a contattare lo staff su whatsapp

Al campo Scuola Isiline in collaborazione con i Maestri di sci di pian Munè

A seguire…la Cena dell’Epifania in entrambi i rifugi.

Il giorno dell’Epifania lo vivremo di nuovo in musica con le voci bianche del coro Envie de Chanter

Alle ore 11.30 in quota

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406