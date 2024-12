Droga, un ventunenne arrestato per spaccio in via Ormea angolo via Foscolo

Il 3 dicembre scorso, in serata, in via Ormea angolo Via Foscolo, i carabinieri della stazione di San Salvario hanno arrestato un ventunenne di origini centroafricane, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di una trentina di involucri termosaldati contenenti cocaina / crack, sottoposti a sequestro. Il giovane è stato ristretto nelle celle di sicurezza in attesa del rito.