Mail Boxes Etc. cresce in Piemonte con 57 Centri Servizi attivi nella regione

Mail Boxes Etc., azienda italiana che offre soluzioni in outsourcing per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati, apre due nuovi Centri Servizi in franchising in Piemonte.

Grazie alle due nuove attività inaugurate a Torino e a Santena salgono a 57 i Centri MBE in una regione dove la formula del franchising è in continua crescita: secondo i dati dell’Osservatorio ASSOFRANCHISING sono infatti oltre 300 i nuovi punti vendita nati negli ultimi 3 anni (dati osservatorio ASSOFRANCHISING 2018-2021).

Quella di Salvatore Costanza e Luca Musto, soci del nuovo Centro MBE di Torino di Corso Telesio 23 e quella di Luigi di Poto che invece ha aperto a Santena, sono due storie per certi versi molto differenti.

Salvatore e Luca, oggi Multi Affiliati, aprono il primo Centro MBE a Grugliasco 11 anni fa. Salvatore, allora 49 anni, ex perito, ha l’intuizione di aprire il Centro MBE insieme a Luca, 19 anni, perito informatico alla prima esperienza lavorativa. Salvatore e Luca ancora non sanno che la loro “carriera” in MBE è solo all’inizio e che dopo 11 anni apriranno un secondo Centro MBE a Torino in Corso Bernardino Telesio 23.

Negli anni, infatti, il Centro MBE di Grugliasco è cresciuto costantemente soprattutto grazie alle imprese dell’indotto automobilistico, una delle cui esigenze chiave è la spedizione di componenti che richiedono una particolare cura nell’imballaggio e nel trasporto. Proprio a queste imprese, Mail Boxes Etc. propone MBE SafeValue, che prevede una copertura specifica del bene contro danni o smarrimenti.

Il nuovo Centro di Torino, gestito da Salvatore e situato in un quartiere residenziale offrirà supporto ai numerosi professionisti della zona, oltre ai privati e alle piccole e medie imprese del territorio.

Per Luigi di Poto 50 anni, torinese, ex dipendente nel settore metalmeccanico, la scelta di aprire un nuovo Centro MBE a Santena rappresenta un vero e proprio cambio di vita. Il desiderio di avviare un’attività in proprio lo avvicina al mondo del Franchising MBE, incentivato dal percorso di formazione riservato ai nuovi Affiliati e dalle opportunità di business legate al mondo delle spedizioni e dell'e-commerce.

La clientela, costituita da piccole e medie aziende e da privati, utilizzerà il suo Centro MBE per i servizi di spedizioni, logistica, invio e resi di pacchi verso il Sud Italia e all'estero: proprio in questo periodo natalizio sono numerose le persone e le aziende che si affidano ai servizi MBE per spedire

regali e prodotti locali rispettivamente ai cari più lontani e ai loro Clienti.

Lo sviluppo del Franchising MBE in Piemonte, come in altre regioni Italiane, è legato alla varietà dei servizi che il modello offre e alla sua capacità di intercettare le differenti esigenze della clientela business e privata. Inoltre, il Franchising MBE certamente rappresenta un’opportunità imprenditoriale per giovani al termine del percorso formativo -proprio come nel caso di Luca- o per chi ha più esperienza e desidera rimettersi in gioco, come Salvatore e Luigi.

MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A. ("MBE"), azienda italiana con Headquarters a Milano, offre soluzioni in outsourcing per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati, attraverso una rete di Centri Servizi in franchising e di proprietà.

I Centri MBE facilitano le attività di imprenditori, aziende e privati attraverso un network di distribuzione di facile accesso, che fornisce servizi e prodotti personalizzati con un livello distintivo e unico di attenzione al cliente. Attualmente, MBE opera sotto sette diversi marchi: Mail Boxes Etc. (ad eccezione di Stati Uniti e Canada), AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, PACK & SEND e Multicopy, e la sua rete globale conta 2.800+ Centri Servizi e 11.000+ addetti in 53 paesi. Nel 2020 MBE ha riportato un fatturato aggregato pari a €879 milioni (US$1.004 milioni).

Per maggiori informazioni sul Gruppo MBE Worldwide, potete visitare il sito www.mbecorporate.com - www.mbeglobal.com - www.postnet.com - www.alphagraphics.com - www.spedingo.com/en - www.printspeak.com - www.packsend.com.au - www.multicopy.nl - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr - www.mbe.pl - www.mbeportugal.pt - www.mbe.co.uk