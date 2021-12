Artesio miss presenze in Comune, maglia nera per Appendino e Damilano

Per la nuova consiliatura buona partenza per Garcea, Fissolo e Viale

Buona partenza per Domenico Garcea, Simone Fissolo e Silvio Viale che, rispettivamente con 36 presenze il primo e 28 i secondi, sono i consiglieri più “sgobboni” della Sala Rossa della nuova amministrazione guidata da Stefano Lo Russo. Questa mattina si è svolta la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Consiglio Comunale. Un’occasione per fare bilanci, alla luce di un anno particolare segnato ancora dal pandemia di Covid-19 e dall’elezione del nuovo sindaco.

Nel 2021 38 sedute di Consiglio Comunale

Al 18 dicembre 2021 si sono svolte 38 sedute del Consiglio Comunale, tre in meno rispetto al 2020. In totale sono state approvate 138 deliberazioni, 48 mozioni ed 30 ordini del giorno: sono state discusse 274 interpellanze. I torinesi hanno però voglia di partecipare all’attività amministrativa: i Diritti di Tribuna, dove vengono presentate le raccolte firme dei cittadini, sono rimaste 9. Con l’allentarsi delle restrizioni imposte dalla pandemia sono aumentate le cerimonie di intitolazione, passate da 2 nel 2020 a 8 nel 2021, così come sono riprese le visite guidate alle sale auliche e al Rifugio antiaereo di Palazzo Civico: la Presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo ha voluto sottolineare che non saranno dedicate solo alla storia, ma anche alla vita amministrative del Comune. La numero uno della Sala Rossa ha sottolineato di voler lavorare per l'inclusività, aprendo ancora maggiormente Palazzo Civico ai torinesi. Crescono anche gli accessi al sito www.cittagora.it.

Miss preferenze della scorsa consiliatura Eleonora Artesio

Campione di presenze della scorsa consiliatura, tra Commissioni e sedute, la capogruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio (407), seguita dalla consigliera del M5S Viviana Ferrero (348) e dalla neo assessora alla mobilità Chiara Foglietta. A conquistare la maglia nera, come già accaduto in passato, l’ex prima cittadina Chiara Appendino e l'ex capogruppo di Forza Italia Osvaldo Napoli. Guardando alla nuova amministrazione - dopo Garcea, Fissolo e Viale – si collocano la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli, l’esponente di FdI Giovanni Crosetto e la neomamma di Sinistra Ecologista Alice Ravinale. Peggiori l’assessore regionale e consigliere di Forza Italia Andrea Tronzano e l’ex candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano.