Negli ospedali di Rivoli e Pinerolo vaccinazioni e tamponi per Natale, Santo Stefano e Capodanno

Cambio sede via sms o chiamata

Procede la campagna vaccinale anti Covid-19 per l’Azienda Sanitaria To3, che sarà operativa durante tutto il periodo delle Festività Natalizie e del Primo dell’Anno.

Nelle giornate del 25 dicembre 2021 e del 1° gennaio 2022, le sedute sono state riprogrammate, concentrando l’attività nelle sedi degli ospedali di Pinerolo e Rivoli, mentre per domenica 26 dicembre, oltre ai due ospedali, saranno in attività anche alcune sedi sul territorio. Vengono così mantenute le scadenze della campagna vaccinale e nel contempo consentita la rotazione del personale nel periodo delle festività, già fortemente coinvolto in tutte le attività conseguenti alla nuova pressante ondata pandemica, dalle vaccinazioni alla riapertura dei reparti covid.

L’avviso di cambio sede, per coloro che hanno una prenotazione su una delle sedi chiuse, sarà comunicato individualmente dall’Asl tramite sms e chiamata telefonica.

Sedi vaccinali aperte nei giorni festivi

Nel periodo delle prossime festività sarà possibile la vaccinazione nelle sedi sotto indicate.

SABATO 25 DICEMBRE 2021

Pinerolo Ospedale – via Brigata Cagliari 39 accesso diretto dalle 10 alle 14

Rivoli Ospedale – Via Rivalta 29 accesso diretto dalle 10 alle 14

DOMENICA 26 DICEMBRE 2021

Collegno Villa Rosa – via Torino 1 accesso diretto dalle 12 alle 15

Giaveno Polo Sanitario – via Seminario 45 accesso diretto dalle 8.30 alle 12.30

Pinerolo Cottolengo – Stradale Fenestrelle 72 accesso diretto dalle 12 alle 15

Pinerolo Ospedale – via Brigata Cagliari 39 accesso diretto dalle 10 alle 14

Rivoli Ospedale – Via Rivalta 29 accesso diretto dalle 10 alle 14

Venaria Polo Sanitario – Via Don Sapino 152 accesso diretto dalle 12 alle 15

SABATO 1 GENNAIO 2022

Pinerolo Ospedale – via Brigata Cagliari 39 accesso diretto dalle 10 alle 14

Rivoli Ospedale – Via Rivalta 29 accesso diretto dalle 10 alle 14

Altre informazioni sulla campagna vaccinale sono disponibili on line sul sito www.aslto3.piemonte.it

Anche l’attività di tamponi, tutta su prenotazione, è stata rimodulata: venerdì 24 dicembre sono state ampliate le agende, per consentire l’esecuzione di un maggior numero di prestazioni, mentre gli Hub AslTo3 resteranno chiusi nei giorni di sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1° gennaio 2022.

Si ricorda che i tamponi si effettuano soltanto su prenotazione, secondo le modalità descritte sul sito web AslTo3 al link https://www.aslto3.piemonte.it/covid-19/sedi-tamponi/