Aspettando Taizé, la Diocesi di Torino a Capodanno organizza contemplazione della Sindone e Marcia della pace

L'incontro europeo dei giovani di Taizé a Torino si svolge, come annunciato, in due fasi: il pellegrinaggio vero e proprio, con la partecipazione di migliaia di giovani europei, sarà dal 7 al 10 luglio 2022, dopo lo slittamento imposto dalla pandemia, ma nei giorni dopo Natale i Frères della Comunità ecumenica saranno a Torino per guidare la preghiera e animare i «workshop» su temi spirituali e sociali. La Diocesi di Torino ha annunciato che ci sarà anche un momento di contemplazione della Sindone: non una ostensione ma l'opportunità, offerta ai giovani iscritti ai workshop, di una meditazione sul Telo. Infine torna la Marcia della pace, tradizionale appuntamento della notte di Capodanno.

Gli incontri di Taizé

Il «pellegrinaggio di fiducia sulla Terra», promosso da decenni dalla Comunità di Taizé, si articola in due momenti principali: la preghiera, gli incontri biblici del mattino dei giovani e i workshop pomeridiani. Nella prima fase di dicembre queste opportunità sono ridotte perché l'emergenza sanitaria in tutta Europa non consente i grandi assembramenti. Soprattutto non è possibile offrire l'accoglienza dei giovani nelle famiglie e negli Oratori torinesi. L’invito è perciò rivolto a tutto il Piemonte, la Valle D’Aosta e alle Regioni più vicine.

I momenti di preghiera sono aperti a tutti (giovani e adulti, torinesi e no) e si svolgeranno secondo il programma che si trova in calce a questo comunicato e sul sito www.taizetorino.it.

La contemplazione della Sindone

Quando venne annunciata la scelta di Torino come sede del Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra del 2020, l'arcivescovo Nosiglia decise anche di offrire ai giovani che lo avessero voluto un momento di contemplazione della Sindone. Poi l'emergenza sanitaria ha impedito lo svolgimento del 2020, e obbligato a scegliere un cammino in due tappe per il 2021-2022. Ma l'offerta dell'arcivescovo rimane: nel pomeriggio di giovedì 30 dicembre alcuni giovani, iscritti ai workshop, potranno anche partecipare a un momento di preghiera in Duomo e contemplare la Sindone. È una opportunità riservata a questi giovani, e ad alcuni invitati in rappresentanza delle istituzioni e delle diocesi italiane. In Cattedrale con l'arcivescovo ci sarà Frère Alois, priore di Taizé.

La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva su TV2000 (canale 28) dalle 17.25 alle 17.50. Viene preceduta, alle 17, da una «anteprima» che illustra il cammino compiuto in questi anni verso l’incontro europeo dì Taizé a Torino, ora fissato nel luglio prossimo. I due momenti di preghiera saranno trasmessi anche sui social @sindoneofficial e @taizetorino.

L'accesso al Duomo sarà consentito solo agli iscritti e agli invitati, sempre nel rispetto delle norme sanitarie. In Cattedrale si trova anche, in questi giorni, il grande «Presepe della Basilicata», visitabile tutti i giorni (ad eccezione del pomeriggio di giovedì 30 dicembre).

Marcia della pace a Capodanno

Torna la Marcia della Pace animata dal Sermig, a cui quest'anno sono invitati a partecipare, insieme con tutti i torinesi, i giovani dell'incontro di Taizé. L'appuntamento è per le 22.30 all'Arsenale della Pace. La Marcia raggiungerà la chiesa di Maria Regina della Pace in Barriera di Milano, dove alle 23.15 ci sarà un tempo di preghiera, animato dalla comunità dì Taizé, fino alla mezzanotte.

Incontri di Taizé , il programma dettagliato

Mercoledì 29 dicembre – Alle 20.30: preghiera della sera nella chiesa del Santo Volto.

Giovedì 30 dicembre – Alle 9.00: accoglienza a Valdocco; alle 9.30: preghiera del mattino. A seguire: introduzione biblica, scambio in piccoli gruppi. Alle 12.30: preghiera comune nella Basilica di Maria Ausiliatrice;

Nel pomeriggio, alle 15.15 e 17.30: Workshop, su questi temi: «È possibile dare tutta la tua esistenza per Dio e gli altri?»; «'Ero straniero e mi avete accolto': essere solidali con il mondo dei migranti»; «Agire insieme per prendersi cura della nostra casa comune». I workshop si terranno a Valdocco;

Alle 20.30: preghiera della sera nella Chiesa del Santo Volto.