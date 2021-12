Vaccino Covid, dal 31 dicembre tutti gli accessi diretti saranno concentrati nell'hub di via Schio

Da venerdì 31 dicembre l'Asl Città di Torino concentrerà tutti gli accessi diretti per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 presso l’Hub Vaccinale di via Schio 1 (angolo via Dogliani 3).

La nuova organizzazione è stata studiata per razionalizzare al meglio l’accesso diretto in questa fase in cui l’accesso diretto delle persone con obbligo vaccinale (personale del comparto sanitario e socio assistenziale, personale scolastico docente e non docente, forze dell’ordine, comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico) si è pressoché esaurito e quindi favorire le altre categorie definite dalle indicazioni ministeriali.

Dalle ore 8.30 alle ore 19.00, tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) le seguenti categorie di cittadini potranno accedere senza prenotazione presso l’Hub Vaccinale di via Schio:

• Soggetti che devono effettuare la prima dose

• Soggetti con Green Pass in scadenza entro le 72 ore

• Soggetti con obbligo vaccinale: o personale del comparto sanitario e socio assistenziale o personale scolastico docente e non docente o forze dell’ordine, comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico Nelle giornate festive di sabato 1° gennaio 2022 e di giovedì 6 gennaio 2022, l’Hub Vaccinale di via Schio 1 osserverà il seguente orario:

• sabato 1° gennaio 2022: accessi diretti dalle ore 13.00 alle ore 19.00

• giovedì 6 gennaio 2022: accessi diretti dalle ore 8.30 alle ore 14.00 Negli altri Hub Vaccinali dell’ASL Città di Torino saranno garantite esclusivamente le vaccinazioni anticovid-19 ai cittadini prenotati.