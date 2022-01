Gli auguri del sindaco Lo Russo: "Il 2022 sia l'anno della rinascita e della ricostruzione della città"

"Questo per me è stato un anno davvero importante; impegnativo ma pieno di soddisfazioni - scrive il primo cittadino -. Sento tutta la responsabilità del delicato compito di guida dell'amministrazione della Città che ho assunto e vi voglio assicurare che continuerò a lavorare con tutto il mio impegno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati per il bene della nostra Torino: ripartenza economica e ricucitura sociale saranno gli orizzonti di lavoro dell’anno che sta per arrivare".