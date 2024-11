Viabilità nel periodo invernale, il prefetto Cafagna chiede ai sindaci di intensificare la vigilanza della Polizia Stradale

L’approssimarsi della stagione invernale impone il rafforzamento di tutte le misure volte a garantire la circolazione in condizioni di sicurezza e a prevenire l’incidentalità connessa a precipitazioni nevose o di c.d. freezing rain.

Il Comitato Operativo Viabilità riunitosi in Prefettura ha quindi svolto un’analisi sui piani neve approntati dai singoli gestori autostradali e dai concessionari della viabilità ordinaria per la verifica di tutte le misure previste dal “ Piano Neve per la gestione coordinata della viabilità in caso di precipitazioni nevose lungo la rete autostradale ed ordinaria della provincia di Torino ”.

Ad esito della riunione, il Prefetto Donato Cafagna ha sensibilizzato i Sindaci sulla necessaria valorizzazione dei compiti di polizia stradale a cura delle Polizie Locali all'interno dei centri urbani e delle arterie di competenza territoriale con particolare attenzione alla verifica del possesso, da parte di tutte le tipologie di veicoli, delle previste dotazioni invernali. È stata altresì richiamata l’attenzione sulla necessità che le arterie stradali di competenza siano mantenute in condizioni di piena efficienza e percorribilità, assicurando anche l’attività preventiva e di sgombero neve, soprattutto in prossimità dei caselli autostradali e delle Tangenziali di Torino per non determinare disagi e rischi in fase di afflusso e deflusso – anche per i mezzi di soccorso – in direzione della viabilità autostradale.

Sarà assicurato il massimo impegno della Polizia Stradale sulla viabilità autostradale ed extraurbana principale e il supporto alle Polizie locali, in sinergia operativa, dalle componenti territoriali delle Forze di Polizia.