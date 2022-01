Calcio, i giocatori bianconeri Arthur e Pinsoglio e altri due Granata positivi

Continuano i cosi di giocatori positivi al Covid 19.

Questa volta è toccato ai bianconeri Arthur Melo e Carlo Pinsoglio. Ad annunciarlo è la stessa Juventus la quale conferma anche che i due “stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio del protocollo sanitario in vigore”.

A margine dell'ultimo allenamento dell'anno, anche il Torino FC ha annunciato la positività di altri due giocatori, di cui come da prassi non rivela l'identità, ma regolarmente vaccinati: con i casi già segnalati a inizio settimana inizia a farsi problematica la situzione per il tecnico Juric e, se nei prossimi giorni dovessero aumentare i casi, potrebbe essere addirittura a rischio la gara del 6 gennaio contro l'Atalanta a Bergamo.