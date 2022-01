L'emergenza Covid porta allo stop di visite ed esami non urgenti all'Asl To5

Il coronavirus è tornato a fare paura e così, in conformità alle recenti disposizioni della Regione in tema di emergenza Covid, l'Asl To5 ha sospeso la prenotazione di nuove viste ambulatoriali e prestazioni diagnostiche differibili (classe D) e programmate (classe P), garantendo esclusivamente quelle in classe urgente (U) e brevi (B).

Nelle sedi di Moncalieri, Nichelino, Chieri e Carmagnola continueranno a essere garantite le prestazioni di screening e quelle in classe D e P relative a pazienti inseriti in percorsi oncologici, ematologici, nefrologici e di tutela del percorso nascita.

Il numero verde 800.000.500 e l’App CUP Piemonte, in questo periodo, consentiranno esclusivamente le prenotazioni in classe U e B. "Si tratta di una misura temporanea dovuta all’aumento dei casi Covid – hanno spiegato dalla direzione dell’Asl To5 - Non appena la situazione lo consentirà riapriremo l’accesso ai servizi".