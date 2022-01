Escalation dei contagi a Nichelino, l'appello della vice sindaca Bonino: "Continuiamo a vaccinarci"

Ieri a Nichelino erano saliti a 1047 i positivi al Covid, 97 in più che a Capodanno, con una conseguente impennata di test rapidi e farmacie prese d'assalto. La vice sindaca (e dottoressa) Carmen Bonino ha rivolto un invito a tutti a vaccinarsi.

"La campagna vaccinale non riesce a concludere il ciclo di tre dosi poiché deve ancora fare tante, troppe prime e seconde, (altro danno che fanno i no vax , che ora , costretti dal green pass, si buttano a vaccinarsi e tamponarsi). Code improponibili di persone che si starnutiscono addosso in pochi metri quadrati sui marciapiedi , al freddo, facendo circolare il virus. La variante Omicron colpisce i giovani (quelli più in movimento), che così portano a casa ai genitori e nonni il contagio al Covid. E non vaccinati che finiscono in ospedale, con maggiore probabilità di stare male, mettendo sotto tiro le strutture sanitarie e impedendo attività’ di controllo e cura per i cronici e oncologici".