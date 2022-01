Al Mauriziano oggi la Befana accompagna a fare il vaccino i bimbi dai 5 agli 11 anni

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, recita una vecchia filastrocca. Ma in tempo di Covid oggi, 6 gennaio 2022, all'ospedale Mauriziano di Torino dalle 9 fino alle ore 16 la vecchina accompagnerà in una sorta di 'Befana day vaccinale' tutti i bambini dai 5 agli 11 anni che vengono per sottoporsi alla somministrazione anti coronavirus.

E per ogni piccolo ci saranno anche animazione e regali, per rendere più lieta questa giornata. Non a caso, le sedute 5-11 anni sono fatte solo per bimbi ed hanno i tempi dei bimbi: c'è serenità ed è tutto fatto per creare una atmosfera distesa. I pediatri prendono i bambini per mano e li accompagnano in un percorso fatto per loro, per intrattenerli e coccolarli.

L'iniziativa riguarda i piccoli prenotati, non è un Open Day: oggi coinvolge 110 bimbi, la previsione è di arrivare a 400-500 al mese, usando di solito il mercoledì per iniziative come questa. I grandi che vengono vaccinati al Mauriziano sono invece 800 circa al giorno.