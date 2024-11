Borgo Filadelfia, cresce ancora la grande distribuzione: il Bennet cede uno spazio a Mediaworld

Questione di giorni, forse di ore. Ma a breve in Borgo Filadelfia la grande distribuzione conquisterà nuovo territorio. O meglio, "riutilizzerà" una superficie che già adesso vedeva passare carrelli e clienti.

Uno spazio all'interno del Bennet

Nel Bennet di via Giordano Bruno, infatti, sta per aprire i battenti Mediaworld, catena tedesca specializzata in tecnologia ed elettrodomestici. Ecco svelato perché, ormai da settimane, all'interno del supermercato (che affaccia anche su via Taggia) un'area piuttosto importante era stata prima transennata, riorganizzando gli scaffali nello spazio rimanente, poi sottoposta a lavori e, infine, al riallestimento.



Con il passare dei giorni la curiosità è aumentata, ma anche gli indizi che hanno portato a capire cosa stesse succedendo. E da qualche giorno è anche comparsa, insieme alle voci, la scritta che campeggia proprio sull'accesso fornitori in via Giordano Bruno.

Dopo Decathlon e Arcaplanet

Si tratta dunque di un ulteriore passo verso la grande distribuzione in un quartiere in cui, in tempi anche recenti, le nuove aperture di supermercati non sono certo mancate. E anzi: si arricchisce di un nuovo "capitolo" quella diversificazione di offerta su vasta scala che sta lentamente andando a colmare i settori più "specialistici". Nei mesi scorsi, infatti, proprio in corso Sebastopoli (nel tratto tra corso Unione Sovietica e via Tunisi) hanno aperto un Decathlon e un Arcaplanet, rispondendo così alle voci articoli sportivi e cura degli animali domestici. Il tutto, nel giro di pochi isolati.



Ora tocca dunque alla tecnologia da casa: l'apertura appare ormai imminente, magari proprio nei giorni in cui via Tunisi celebrerà la sua festa di via (succede questa domenica, 24 novembre) aumentando così il passaggio delle persone. Di certo, tuttavia, si tratta di un ulteriore sfida per i negozi di vicinato, che sempre più spesso si trovano a fare i conti con abitudini al consumo in mutamento.