"Caramelle gommose" di Santo e Stone: l'amore in tutte le sue sfaccettature

Vero x Vero è una crew torinese nata durante il primo lockdown dall’idea di Santo di creare un team con cui intraprendere un percorso artistico ed imprenditoriale. Stone , in origine produttore e musicista, proprio grazie a questo progetto ha dato inizio alla sua carriera da cantautore. I due lavorando insieme iniziano a comprendere il loro valore musicale e le loro potenzialità, andando ad evolvere alcune produzioni da digitali ad acustiche. I testi ricchi di contenuto vogliono lasciare all’ascoltatore una interpretazione personale della vita e delle cose. La sintonia e il legame danno modo a Santo e Stone di conoscersi meglio, sviluppando idee musicali più mirate. Oggi Nuove Note mostra in anteprima il videoclip del loro ultimo singolo “ Caramelle Gommose ” che anticipa l’uscita dell’album “Cronico”.

Come si sono avvicinati Santo e Stone al rap e come si sono conosciuti?

Stone: Ci siamo conosciuti anni fa ad una festa di un amico in comune. Condividevamo già entrambi la stessa passione per la musica, è questo che ci ha spinto a conoscerci meglio. Lui si era già avvicinato alla musica rap attraverso uno studio di registrazione a Torino seguito da Rico Mendossa (artista del panorama torinese). Io trattavo totalmente un altro genere (Techno, Tech-House, Deep House) nei club in cui suonavo alla consolle. Continuando a condividere la nostra passione, parallelamente alla nostra amicizia, mi sono appassionato anche io alla cultura rap/hip-hop iniziando a seguire artisti di grande calibro come Black Eyed Peas, Drake, J. Cole e molti altri.

Due personalità in un solo progetto come si amalgamano?

Santo: Tutto sta nel seguire la giusta lunghezza d'onda, scendendo a compromessi, ascoltando i pensieri e le opinioni della persona con cui stai lavorando. Non sempre i pareri sono gli stessi, ma è proprio il risultato finale la giusta ricetta. La personalità è relativa all'interno di un progetto con più teste. Serve scendere a patti per trovare la giusta quadra per mettere entrambi in condizione di potersi esprimere al meglio. Non è mai facile, come è capitato durante la creazione di Cronico, riuscire a trovare sempre la giusta direzione, poiché entrambi diamo lo stesso valore ai nostri pensieri e al progetto.

“Caramelle Gommose”, il singolo che ci presentate, come è nato e che storia racconta?

Stone: Era un pomeriggio estivo quando Santo mi scrisse in privato e mi disse di avere un brano da farmi sentire diverso da quello che è il nostro standard. Aggiunse che dovessi assolutamente sentirlo cantato in studio. Per questo ci dirigemmo da Massive Arts per registrare la sua strofa, dopodiché la mia strofa la scrissi direttamente durante la sessione. Il brano è incentrato sull'amore, visto in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo voluto rappresentare il significato di questo brano anche attraverso un video proprio per portare l'ascoltatore all'interno del nostro viaggio sentimentale. Nel video si può notare la perdita dell'amore, e di se stessi, e la ricerca del proprio equilibrio attraverso le emozioni passate che fungono da strada maestra per il proprio futuro.

Amore, ricordi e sofferenza e una simbolica rosa nera nel videoclip del singolo, come avete costruito la trama?

Santo: La trama è stata costruita seguendo un'ipotetica relazione adolescenziale che tutti noi abbiamo avuto, a nostro modo, la possibilità di vivere. Abbiamo cercato di ricostruire la fine di una storia dando un collegamento al video precedente. Abbiamo incluso anche qui la figura mascherata che prende un'importanza significativa nello storytelling, che porterà la protagonista a ritrovare se stessa. La rosa, inizialmente nera per rappresentare la fine di un amore. In realtà accompagna nel viaggio la protagonista fino a diventare rossa nel momento in cui l'attrice comprende l'importanza dell'amor proprio e inizia a posizionarlo in cima a tutto il resto.

Il brano anticipa l’uscita del vostro disco, ci potete dare qualche anticipazione?

Stone: Quello che possiamo dire, orgogliosamente, è che sarà un album dove sono state sperimentate varie sonorità, accompagnate costantemente da un contenuto corposo e profondo. Tutti i testi sono stati scritti di getto da entrambi, e trattano, a loro modo, la stessa tematica Parliamo del tempo dando a quest'ultimo un'importanza tale da chiamare l'album "Cronico". Rappresenta l'inizio di un percorso ma anche la fine di altro. Proprio per questo sono stati invertiti all'interno della scaletta l'Outro e l'Intro.

La vostra Torino musicale e non.

Santo: Proprio con questo album stiamo cercando di aprirci la strada verso nuove opportunità, locali e non, nella speranza di diffondere il culto Vero x Vero nel quale entrambi abbiamo da sempre gettato le fondamenta.

News, live in programma, anticipazioni.

Stone: Questo è uno dei momenti più difficili che il mondo dello spettacolo, e non, sta incontrando da molti anni a questa parte. Speriamo di salire presto su un palco per mostrare alle persone chi sono veramente Santo e Stone , poiché riteniamo fondamentale cantare dal vivo le nostre canzoni. Entrambi, infatti, quando componiamo i brani immaginiamo di cantare davanti a migliaia di persone. Ogni traccia prodotta ha l'intento di far cantare a squarciagola gli spettatori insieme a noi. Speriamo di poterci esprimere molto presto.