“L’Arte dell’eccellenza”: Torino celebra le imprese del Made in Italy sotto i portici di San Carlo

È stata inaugurata questa mattina l’esposizione fotografica L’Arte dell’eccellenza a Torino allestita lungo i portici di piazza San Carlo su iniziativa dell’Associazione Moda, Tessile e Accessori che raggruppa 60 aziende dell’Unione Industriali Torino. La mostra si compone di 46 scatti, distribuiti su 16 banner bifacciali appesi sotto le arcate del ‘salotto di Torino’, attraverso cui il fotografo Michele D’Ottavio racconta l’attività industriale di 41 imprese d’eccellenza che coniugano qualità artigianale e avanzata ricerca tecnologica. Immagini che erano già state protagoniste del volume pubblicato da 24 Ore Cultura nell’ambito delle attività celebrative di Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024 e che saranno ora visibili al pubblico torinese fino alla fine dell’anno.

“Le immagini scorrono come in un film, tanto che pare non solo di entrare fisicamente nei laboratori e negli atelier, ma di sentire il ritmo cadenzato di telai, il tambureggiare di macchine da cucire, il ronzare di lime. Questa esposizione ha il grande merito di far conoscere attraverso uno splendido arcobaleno di colori tutte le realtà che compongono la nostra Associazione Moda, Tessile e Accessori, portandone alla luce i mestieri, i materiali e le fasi di lavorazione, dalla progettazione alle prove finali prima della distribuzione. Emerge così in modo vivissimo il valore di donne, uomini e imprese che ogni giorno fanno del Made in Italy, del Made in Torino, un valore assoluto e richiestissimo nel mondo, di cui siamo tutti orgogliosi” sottolinea il presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay.

“Il volume insieme a questa esposizione pubblica, si propongono come una celebrazione delle nostre imprese, capaci di fungere da ponte tra tradizione e innovazione. Le aziende del comparto moda, tessile e accessori di Torino danno vita a prodotti che raccontano storie di eccellenza e si affermano con forza sui mercati nazionali e internazionali. Tutte condividono la stessa dedizione nel soddisfare una clientela esigente e nel consolidare la propria posizione competitiva. Competenze, creatività e capacità produttive danno vita a ricchezza e valore per l’intera città” sottolinea Manuele Musso, Presidente dell’Associazione Moda, Tessile e Accessori dell’Unione Industriali Torino.

L’esposizione ‘L’arte dell’eccellenza a Torino’ è realizzata dall’Associazione Moda, Tessile e Accessori dell’Unione Industriali Torino, a cura di 24 Ore Cultura e gode del patrocinio della Città di Torino.